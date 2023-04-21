2023/04/21 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذيّ لشركة “ميتا” عن تعديل جديد لميزة حذف الرسالة بعد القراءة عبر تطبيق “واتساب”.الآن ستتيح الميزة خيار الاحتفاظ بالرسالة إذا ما ضغط المستلم لفترة طويلة عليها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميزة جديدة من ‘واتساب’ ستسمح بحفظ الرسائل قبل حذفها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميزة جديدة من ‘واتساب’ ستسمح بحفظ الرسائل قبل حذفها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميزة جديدة من ‘واتساب’ ستسمح بحفظ الرسائل قبل حذفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).