السعودية.. محمد بن سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام مع عشرات الأمراء والوزراء

2023/04/21 | 12:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، صلاة عيد الفطر، الجمعة، مع جموع المصلين وعشرات الأمراء والوزراء في المسجد الحرام والساحات المحيطة به، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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