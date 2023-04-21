حرب الجنرالين في السودان.. كيف جسّدت فشل الدبلوماسية الدولية؟

2023/04/21 | 13:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد الأعلى للجيش السوداني، يتحدث خلال مؤتمر صحفي بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2021 © اف ب اشرف شاذلي الخرطوم (أ ف ب) – فيما تسود الفوضي في السودان بسبب حرب الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” اللذين قال دبلوماسيون وقادة […]

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