صناعة اللؤلؤ الطبيعي تقليد تسعى البحرين إلى جعله أكثر حداثةً

2023/04/21 | 13:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة ملتقطة في 19 آذار/مارس 2023 تظهر فاتن مطر، وهي مديرة متجر للمجوهرات في المنامة، بجانب صورة لجدها خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في العاصمة البحرينية © ا ف ب مازن مهدي المنامة (أ ف ب) – في متجر مجوهرات في العاصمة البحرينية المنامة، ينظر الزبائن إلى الحلي أو يسجّلون طلبياتهم، مدركين […]

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