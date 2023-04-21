2023/04/21 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، ان، الدخول لمتنزه

الزوراء مجانا في أيام العيد للمواطنين

والعوائل.





زقالت الامانة في بيان صحفي انه "تنفيذا

لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، شرعت

أمانة بغداد بوقت سابق بزيادة المساحات

ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تعلن الدخول لمتنزه الزوراء مجانا في أيام العيد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تعلن الدخول لمتنزه الزوراء مجانا في أيام العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).