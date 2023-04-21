أسعار النفط تواصل انخفاضها عاليما

2023/04/21 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار النفط انخفاضها في تعاملات

اليوم الجمعة، وسط مخاوف من تراجع الطلب

على الذهب الأسود بسبب احتمال حدوث ركود

اقتصادي.





وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي

"غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.36% إلى

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