بعد رفع سعر الطن الى (٨٥٠) الف دينار وتسليم المبالغ خلال اسبوعين... ثماني محافظات تحصد الحنطة

2023/04/21 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، بان حملات الحصاد

تتصاعد في ثماني محافظات ومنها النجف

الاشرف، كربلاء المقدسة، بابل،

البصرة،ذي قار ميسان،واسط والديوانية،

وبوتيرة متصاعدة لتوفير الأمن الغذائي

للبلاد.

لافتة إلى أن ا

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