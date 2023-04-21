2023/04/21 | 13:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wwZDgNh7xKQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إقليم كردستان يستقبل عيد الفطر بطقوس خاصة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إقليم كردستان يستقبل عيد الفطر بطقوس خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).