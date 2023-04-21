2023/04/21 | 13:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MrYQvtTPJNY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل طقوس عيد الفطر المبارك تبدأ من المساجد بالأدعية والصلوات ومن ثم الزيارات المتبادلة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل طقوس عيد الفطر المبارك تبدأ من المساجد بالأدعية والصلوات ومن ثم الزيارات المتبادلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).