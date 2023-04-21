الهلال السعودي يصدم جماهيره بموقفه بعد “حركة رونالدو الخادشة للحياء”

2023/04/21 | 13:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت جماهير الهلال السعودي إدارة ناديها برد فعل حول حركة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر “الخادشة للحياء” في ديربي الرياض، لكن موقف “الزعيم” جاء عكس ما توقعه الجميع.وتوقعت جماهير الهلال أن تسلك إدارة ناديها برئاسة فهد بن نافل الطرق القانونية لرد حقها، لكن صحيفة “الشرق الأوسط” أوضحت أن الهلال لم يتقدم بأي […]

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