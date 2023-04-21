شاب دنماركي يضرم النار في نفسه أمام السفارة الأمريكية في كوبنهاغن

2023/04/21 | 13:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم شاب دنماركي، الجمعة، على إضرام النار في نفسه، خارج مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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