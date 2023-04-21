يومياً عبر منفذين.. إيران ترسل 1000 شاحنة سلع للعراق وتستقبل 300 صهريج 

2023/04/21 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المشرف على قائممقامية مدينة قصرشيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه الإيرانية محمد حيدري، أن منفذي "برويزخان وخسروي" الحدوديين مع العراق سيظلان مفتوحين أمام التبادل التجاري خلال عطلة عيد الفطر.

وقال حيدري، إن "الجانب العراقي سيتعاون مع إيران بنفس الشكل في عطلة عيد الفطر المبارك، حيث أن كل أجهزته الخاصة بالصادرات والنشاطات التجارية تواصل عملها في الحدود المشتركة وليس هناك أي تعطيل في تصدير واستيراد السلع بين الجانبين".

وأضاف، أن "حصة هذين المنفذين الحدوديين في قضاء قصر شيرين تبلغ 63% من إجمالي صادرات محافظة كرمانشاه إلى العراق"، متابعاً: "يتم بشكل يومي متوسط عبور 700 شاحنة محملة بالسلع من حدود برويز خان إلى إقليم كردستان العراق، وبين 300 إلى 400 شاحنة تحمل السلع من منطقة حدود خسروي الى العراق يومياً".

ومضى المشرف على قائممقامية مدينة قصرشيرين، إلى القول إنه "يتم دخول أكثر من 300 شاحنة محملة بالوقود من اقليم كردستان العراق الى الجمهورية الاسلامية الايرانية يومياً".

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