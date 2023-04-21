2023/04/21 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن جميع أعضاء الحلف العسكري اتفقوا على أن تصبح أوكرانيا في نهاية المطاف عضواً في الحلف، لكن التركيز الرئيسي الآن ينصبّ على ضمان انتصارها على روسيا.

وفي حديثه قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، قال ستولتنبرغ للصحفيين إنه بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا، يجب أن تمتلك كييف "الردع اللازم لمنع هجمات جديدة".

وتنظم الولايات المتحدة اجتماعاً في ألمانيا اليوم لمناقشة الدعم الإضافي لأوكرانيا بعدما حضّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين على إرسال مزيد من الطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى.

وسيجتمع ممثلون عن حوالي 50 دولة في قاعدة رامشتاين الجوية لتنسيق دعمهم لكييف في ظل المعارك التي تدور ضد الجيش الروسي في شرق أوكرانيا.

وأجرى ستولتنبرغ الذي سيحضر الاجتماع زيارة إلى العاصمة الأوكرانية الخميس كانت الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وخلال الزيارة، أفاد ستولتنبرغ بأن الاجتماع في رامشتين سيركّز على إيصال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مع التأكيد على أهمية تقديم المزيد من الذخيرة وتحسين عمليات الصيانة دعماً لكييف.

كما قال ستولتنبرغ إن الناتو سيسعى "لضمان تغلّب أوكرانيا" على روسيا.



وأضاف "يقف الناتو مع أوكرانيا اليوم وغداً ومهما استدعى الأمر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمناقشة الدعم الإضافي.. ألمانيا تحتضن اجتماعاً خاصاً لحلفاء أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمناقشة الدعم الإضافي.. ألمانيا تحتضن اجتماعاً خاصاً لحلفاء أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).