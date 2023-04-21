الصحة العالمية: ارتفاع عدد القتلى في السودان لـ 413 و 3551 جريحاً

2023/04/21 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

ارتفاع عدد قتلى السودان إلى 413 شخصا بينما وصل عدد الإصابات إلى 3551 وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن 413 شخصا قتلوا وأصيب 3551 في السودان منذ اندلاع القتال العنيف هناك قبل 6 أيام.

وكانت منظمة الصحة قد أبلغت أمس الخميس عن مقتل 330 وإصابة قرابة 3200 شخص في أعمال القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومع دخول القتال يومه السابع، أزمة كهرباء ومياه في الخرطوم ومناطق سودانية أخرى، ونقص شديد في المُؤَنِ الغذائية والأدوية.

وفي الأثناء، تدور في العاصمة السودانية حرب شوارع وقصف متبادل بمناطق سودانية عدة عقب الهدنة التي أعلنتها قوات الدعم السريع، على الرغم من دخول الهدنة التي أعلنتها قوات الدعم من جانب واحد حيز التنفيذ.

المصدر: وكالات

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