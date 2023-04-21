2023/04/21 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن المشرف على قائممقامية مدينة قصر شيرين الإيرانية، محمد حيدري، عن دخول 300 شاحنة محملة بالوقود إلى إيران يومياً قادمة من إقليم كردستان، فيما أشار إلى إرسال 1000 شاحنة محملة بالسلع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تصدر بضائع للعراق عبر 1000 شاحنة يوميا المركز الخبري الوطني.

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