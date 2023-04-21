2023/04/21 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتدى سياسيون كنديون أحذية نسائية ذات كعب عال وردية اللون، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم النساء ومحاربة العنف ضد المرأة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سياسيون كنديون يرتدون أحذية نسائية في خطوة لمحاربة العنف ضد المرأة..



صور المركز الخبري الوطني.

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