"ملتزمون مهما استغرق الأمر".. وزير الدفاع الأميركي يؤكد قوة الدعم الدولي لأوكرانيا

2023/04/21 | 13:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيبحثون مسألة تزويد أوكرانيا بمزيد من معدات الدفاع الجوي والذخيرة خلال اجتماع لوزراء الدفاع عقد في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، الجمعة.

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