اعتقال باكستانيين تجاوزوا الحدود العراقية من جهة إيران

2023/04/21 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة، عن القبض على (12) متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود في محافظة واسط، من جهة إيران.

وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من خلال الرصد الميداني المتواصل لقاطع المسؤولية، تمكن الفوج الثاني لواء الحدود العشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من القاء القبض على (12) متسللا من جنسية اجنبية (باكستانية) بعد محاولتهم عبور الحدود بصورة غير شرعية (من جهة إيران)".

وأشار البيان، إلى "تسليمهم اصوليا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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