أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في الاشتباكات في السودان

2023/04/21 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت الاشتباكات التي اندلعت في منتصف

إبريل بالسودان، إلى سقوط أكثر من 400

قتيل وأكثر من 3500 جريح، كما ذكرت منظمة

الصحة العالمية اليوم الجمعة.

وقالت الناطقة باسم منظمة الصحة

العالمية، مارغريت هاريس، ف

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