بوتين وابن سلمان يبحثان توسيع العلاقات الاقتصادية والتنسيق في إطار

2023/04/21 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفاد الكرملين، الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث تمت مناقشة سبل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.

وتمت الإشارة إلى "الارتياح" إزاء التنسيق في إطار مجموعة "أوبك+"، التي تضم روسيا والسعودية، بحسب ما ذكره الكرملين.

وتم التطرق إلى آفاق التعاون بين السعودية ومجموعة "بريكس" (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا).

وفي وقت سابق أعلنت 7 دول في "أوبك+"، في وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إضافي في الإنتاج فيما أعلنت روسيا تمديد تخفيضات كانت قد أعلنت عنها سابقا حتى نهاية العام الجاري.

ويبلغ إجمالي التخفيضات للدول الـ8 نحو 1.65 مليون برميل وستطبق انطلاقا من الشهر المقبل وستستمر حتى نهاية العام 2023، وتهدف لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

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