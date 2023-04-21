2023/04/21 | 14:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _rGGnNo9K5U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصة سينمائية من الفرار الى دفن الأسرار.. "سعد كمبش" مسؤول اطاح به الفساد ام ضحية لاعتداء متعمد؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصة سينمائية من الفرار الى دفن الأسرار.. "سعد كمبش" مسؤول اطاح به الفساد ام ضحية لاعتداء متعمد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).