مشهد مفزع رصدته كاميرا مراقبة.. شاهد رد فعل شرطي عندما لاحظ سائقًا يقود بجنون بالاتجاه الخاطئ

2023/04/21 | 14:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مروع رصدته كاميرا مراقبة مثبته داخل سيارة تابعة لشرطة يوتا على الطرق السريعة، تفاجئ الرقيب تشاد مكوي أثناء عودته الى المنزل بسيارة تقود بسرعة كبيرة بالاتجاه الخاطئ، لكن رد فعل مكوي كان سريعًا وهو اعتراض طريق السائق المتهور والاصطدام به وجهًا لوجه تفاديًا لإلحاق الضرر بالناس الآخرين على الطريق.

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