2023/04/21 | 14:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة.وذكر الكرملين في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوتين وبن سلمان يبحثان اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج المركز الخبري الوطني.

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