منظمة الصحة العالمية: مقتل 413 شخصا وإصابة 3551 جراء الاشتباكات في السودان

2023/04/21 | 15:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أفادت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بأن الاشتباكات التي اندلعت في...

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