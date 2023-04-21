وفاة الاعلامي العراقي عباس حمزة

2023/04/21 | 15:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان اونلاين غيب الموت يوم الجمعة الإعلامي العراقي عباس حمزة، ، بعد معاناة مع المرض.ونعت الاوساط الصحفية والاعلامية، وفاة مقدم البرامج الحوارية في شبكة الاعلام العراقي، الاعلامي عباس حمزة، بعد معاناة مع المرض فجر الجمعة.وذكر مركز الإعلام الرقمي في تدوينة على تويتر ان “عباس حمزة في ذمة الله رائج الآن على […]

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