محافظ بابل: إحالة جميع مشاريع تنمية الأقاليم والأمن الغذائي إلى التنفيذ

2023/04/21 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل

اعلن محافظ بابل وسام اصلان، اليوم الجمعة، اكمال احالة جميع مشاريع تنمية الأقاليم واعادة الاستقرار ومشاريع الأمن الغذائي الى التنفيذ.

وقال اصلان في مؤتمر صحافي تابعته (بغداد اليوم) إنه " ضمن معالجاتنا في برنامجنا الحكومي لملف التنظيفات وحالة جزء من المدينة الى المناقصة لمساعدة بلدية الحلة في هذا الملف وصلنا حالياً الى مرحلة الاعلان".

واضاف "كان لدينا 300 مشروع متلكئ سابقا مع بداية تكليفنا متوقف العمل ببعضها منذ عام 2006 ، اليوم يستأنف العمل بهن جميعاً ولم يتبق سوى ٢٨ مشروعا".

واوضح، "كما أحلنا مشروع تطوير شارع ٦٠ الى شركة nim التركية وهي من الشركات الجيدة وستكون جميع احالاتنا للمشاريع الهامة والاستراتيجية لشركات بهذا المستوى"، مبينا أن "المشروع سيغير من شكل المدينة حيث سيصل من مجسر نادر الى جسر بتّة باربع سايدات مع جسور كهربائية وارصفة".

وتابع " اوصلنا مشروع مجاري الحلة الكبير الى مرحلة المباشرة وتجاوز كافة المعوقات لولا كتاب من وزارة التخطيط بايقاف الاجراءات بناءاً على شكوى قدمتها احدى الشركات"، مضيفا "و بحثنا مع اللجنة المشكلة برئاسة وزير التخطيط اهمية المشروع وضرورة سرعة دخوله للتنفيذ وسترسل التوصيات لدولة رئيس الوزراء للبت بها خلال الايام القادمة".

واشار المحافظ الى أنه "بمعزل عن مشروع مجاري الحلة الكبير هنالك ثلاث مشاريع سيتم إحالتها في تاريخ ٥/٢ من ميزانية الامن الغذائي وهي مشروع مجاري ايمن شارع ٦٠ والذي يشمل مجاري مياه امطار وصرف صحي وتبليط وارصفة للجزء غير المشمول في المرحلة الاولى من مشروع مجاري الحلة الكبير في الجزء الايمن من شارع ٦٠ ، ومشروع محطة معالجة جنوب بابل ، ومشروع محطة معالجة شمال بابل، والمحطتان تمهيداً لمشروعي مجاري شمال بابل وجنوبها".

ولفت الى أنه "تكفل بمحطات المعالجة واتفق مع وزير البلديات بأن تتكفل وزارة البلديات بالخطوط الناقلة والشبكات للمشروعين ".

وبين انه "وجد ثلاثة مشاريع مهمة عرضة للتوقف بسبب عدم استملاك الاراضي الواقعة ضمن مساحاتها ، ادرجنا ٢٥ مليار للاستملاكات لمشاريع جسر عشتار وطريق المدينة الرياضية وشارع ٨٠".

واكد انه "بعد احالة مشاريع مجاري ايمن شارع ٦٠ ومحطتي شمال وجنوب المحافظة في ٢/٥ نكون قد أكملنا دورنا في احالة جميع مشاريع تنمية الأقاليم واعادة الاستقرار ومشاريع الأمن الغذائي".

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