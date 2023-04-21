2023/04/21 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أنها تتابع باهمام تفاصيل الجالية العراقية في السودان جراء الاشتباكات الداخلية التي تحدث هناك.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نعمل بأولوية قصوى لتوفير استجابة إلى الجالية العراقية في السودان".

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم معارك محتدمة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في ظل عقد هدنة بين الطرفين.



الهدنة خرجت من الافواه فقط ولم تطبق على أرض الواقع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية تعلن اجراءاتها لحماية الجالية العراقية في السودان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية تعلن اجراءاتها لحماية الجالية العراقية في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).