2023/04/21 | 15:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UcE05c2KJE0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشـييع جثمان سعد كمبش في بعقوبة وعائلته تصفه بالـ "شـ * ـهيد مغدور مظلوم" | اخبار الثالثة 2023/4/21) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تشـييع جثمان سعد كمبش في بعقوبة وعائلته تصفه بالـ "شـ * ـهيد مغدور مظلوم" | اخبار الثالثة 2023/4/21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).