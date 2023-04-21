2023/04/21 | 15:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IiDdZHzN_No

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. المواطنون يحتفلون بعيد الفطر المبارك في أجواء تغمرها المحبة والسلام والتعايش) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. المواطنون يحتفلون بعيد الفطر المبارك في أجواء تغمرها المحبة والسلام والتعايش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).