الدولار يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى منذ أكثر من شهر

2023/04/21 | 15:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفع الدولار الأمريكي في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية يوم الجمعة، ويبدو أنه مستعد لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى منذ أكثر من شهر وسط تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيشدد السياسة النقدية الشهر المقبل.وفي الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش، تداول مؤشر الدولار بارتفاع نسبته 0.1٪ أعلى إلى 101.720، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية […]

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