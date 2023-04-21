2023/04/21 | 15:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن عقوبات الجولة 25، دون أن توقع أي عقوبة تذكر على قائد نادي النصر والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.ووقعت اللجنة غرامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رونالدو يفلت من العقوبة بعد تصرفه المشين في الكلاسيكو المركز الخبري الوطني.

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