زلزال قوي درجات يضرب بحر قزوين

2023/04/21 | 15:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت هيئة رصد الزلازل في أذربيجان، اليوم الجمعة، إن هزات أرضية بقوة 4 درجات ضربت في بحر قزوين على عمق 60 كيلومترا.وأضافت الهيئة في بيان لها ،أن ” زلزال بقوة 4 […]

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