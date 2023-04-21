مقتل مواطن أمريكي في السودان.. والقوات المسلحة تعلن موقفها من هدنة العيد

2023/04/21 | 15:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN، الجمعة، مقتل مواطن أمريكي في السودان وسط اشتباكات مستمرة.

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