2023/04/21 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشعر الكثير من سكان ولاية أريزونا الأميركية بالغضب، نتيجة استمرار شركة مملوكة للسعودية بزراعة البرسيم، الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه، وسط أزمة جفاف تمر بها الولاية منذ عدة سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزارع سعودية لنبات محظور في المملكة تشعل غضب الأميركيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزارع سعودية لنبات محظور في المملكة تشعل غضب الأميركيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).