الرافدين يباشر بفتح أبوابه لاستكمال توزيع رواتب الموظفين

2023/04/21 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، المباشرة بفتح أبوابه لاستكمال توزيع رواتب الموظفين.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تماشيا مع إجراءات الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين، باشر مصرف الرافدين بفتح ابوابه بدءا من يوم امس الخميس على ان يستمر ايام الجمعة والسبت وحتى ايام عطلة العيد".

واضاف أنه "تم تحديد بعض الفروع في بغداد والمحافظات والتي لها ارتباط بعملية صرف الرواتب بالتواجد وفتح ابوابها وذلك لاستكمال توزيع رواتب الموظفين ومستحقات اصحاب المنافذ واستلام ريع المنتجات النفطية ..



وينشر مصرف الرافدين أسماء الفروع المتواجدة طيلة أيام عطلة العيد وهي :

فروع بغداد

- الزوية – العلوية – وزارة العمل – الوزيرية

فروع ديالى

- الفاروق – بعقوبة

فروع الانبار

- الفلوجة – الخالدية

المنطقة الوسطى

- بابل – الجسر – النجف – حي الأمير الشهداء – العباس – عين التمر – القادسية – المثنى – قرطبة – المشروع – الحي – الجانب الأيمن – زرباطية

المنطقة الشمالية

- فرع المنتجات النفطية – فرع بيجي – تلعفر – الحمدانية

المنطقة الجنوبية

- البصرة – المعقل – اور – الهادي

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