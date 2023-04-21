قطار الوساطة العراقي يواصل دهس الخلافات.. مصالحة أردنية- ايرانية في قلب بغداد

2023/04/21 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت شبكة "أي 24 نيوز"، اليوم الجمعة، عن وجود توافقات اردنية إيرانية لاعادة تطبيع العلاقات بين البلدين تكون بغداد الطرف الوسيط في تحقيقها.

وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبد اللهيان تحدث مساء امس الخميس مع نظيره الأردني ايمن صفدي عبر مكالمة هاتفية واعرب له عن رغبة طهران بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الى أوضاعها الطبيعية والعمل على تطويرها"، مؤكدة،أن "الجانب الأردني رحب بالمبادرة".

وأشارت الشبكة الى ان "الاتفاق الأردني الإيراني على التفاوض يدفع بالانظار نحو بغداد التي من المتوقع ان تكون المستضيفة للحوار بين الطرفين".

وأوضحت أن "بغداد عملت سابقا على تقديم الوساطة بين ايران والسعودية وبشكل ناجح".

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الأردنية الإيرانية شهدت قطيعة استمرّت قرابة عقدين، بعد دعم الأردن للعراق في حربه ضد إيران في ثمانينيات القرن الماضي.

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