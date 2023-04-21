ديالى تحشّد للتظاهرات

2023/04/21 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

يقود الحراك الشعبي في محافظة ديالى، تحشيدًا لتنظيم تظاهرات هي الاكبر في المحافظة بعد 2003، فيما ترفع هذه التظاهرات خمسة مطالب جوهرية.

وقال رئيس الحراك عمار شنبه التميمي لـ(بغداد اليوم)، الجمعة، إن "الدستور أتاح لنا التعبير السلمي من خلال التظاهرات وهذا ما نعتمده من اجل بيان مطاليبنا المشروعة في ديالى التي تعيش اوضاع صعبة في ظل تنامي معدلات الفساد بشكل كبير".

واضاف، ان "الحراك قدم طلبات رسمية للجهات الامنية من اجل تنظيم تظاهرات سلمية هي الاكبر بعد 2003 في بعقوبة وبقية مدن ديالى"، مبينا ان "الحراك يرفع 5 مطاليب مشروعة ابرزها تشكيل لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري وارسال لجان مختصة من اجل الوقوف على مظلومية المناطق بالاضافة الى فتح ملف وجود عشرات المناصب الامنية والحكومية تدار من قبل شخصيات من خارج ديالى".

واشار الى ان "تظاهراته ستكون بعد نهاية عطلة عيد الفطر المبارك وستشمل كل مدن ديالى"، لافتا الى "وجود حراك شعبي حاليا من اجل زيادة زخم المشاركة مع خلال الندوات والتجمعات العشائرية والنخبوية".

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