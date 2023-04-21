علماء يطورون جهازا يسمح للسان التحكم بهاتفك الذكي

2023/04/21 | 16:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واكب تطور التكنولوجيا حاجات الإنسان في سبيل تبسيط حياته، واستهدفت الأبحاث تسهيل المصاعب اليومية التي قد تواجهنا في سبيل إيجاد حلول لها.واحتلت الأجهزة الإلكترونية الحيز الأوسع من الجهود الساعية لتلبية احتياجات السوق وتسارع نمط الحياة اليومية إضافة لمعالجة الاحتياجات الخاصة لذوي االهمم.وطور خبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في هذا السياق جهازا […]

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