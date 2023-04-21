بيان من خارجية مصر حول أوضاع مواطنيها في السودان ومساعي إعادتهم

2023/04/21 | 16:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، أنها تتابع أوضاع المصريين في السودان وتبذل كافة الجهود لضمان تحقيق أقصى قدر من السلامة لهم، ومن أجل عودتهم عبر المعابر السودانية دون عوائق.

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