2023/04/21 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فجر نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مفاجأة عن مستقبله وخطوته المقبلة.وصرح نيمار في مقابلة مع شبكة جلوبو إسبورتي البرازيلية “سأعود يوما ما إلى نادي سانتوس، سأعود قريبا”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “نيمار” يفجر مفاجأة عن وجهته المقبلة المركز الخبري الوطني.

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