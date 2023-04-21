2023/04/21 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، المباشرة بفتح أبوابه لاستكمال توزيع رواتب الموظفين.وذكر بيان للمصرف تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “تماشيا مع إجراءات الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين باشر مصرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يباشر بفتح ابوابه لاستكمال توزيع رواتب الموظفين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يباشر بفتح ابوابه لاستكمال توزيع رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يباشر بفتح ابوابه لاستكمال توزيع رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).