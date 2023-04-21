خطة استثمارية جديدة لانشاء اربعة مستشفيات في البصرة

2023/04/21 | 16:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة البصرة، الجمعة، عن خطتها الاستثمارية لعام 2023 والتي تتضمن انشاء اربعة مستشفيات في المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة عباس التميمي في بيان إن” الخطة وبتوجيه من محافظ البصرة اسعد العيداني لأنشاء 4 مستشفيات بسعة 200 سير في والتي تشمل اقضية القرنة والمدينة وشط العرب والدير”.

واضاف ان “الحكومة المحلية ووزارة الصحة وافقت على اقرار مشروع القرض الياباني لدراسة تصاميم والاستشارة الهندسية لأنشاء المستشفيات”.

واشار الى ان “الدائرة حددت 26 مركز صحي في المحافظة بحاجة الى هدم واعادة بناء وتم طرحها على الحكومة المحلية وبالانتظار الموافقة عليها”.

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