شرطة البصرة تلقي القبض على قاتل ومطلق عيارات نارية

2023/04/21 | 17:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة البصرة، الجمعة، عن

القاء القبض على متهم بجريمة قتل ومطلق

عيارات نارية.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مفارز قسم مكافحة الاجرام

في البصرة وتنفيذا لتوحيهات قائد شرط

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