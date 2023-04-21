شاهد.. اسواق كربلاء القديمة تستقبل العيد (صور)

2023/04/21 | 17:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت حركة الاسواق في مدينة كربلاء

المقدسة، اليوم الجمعة، زخماً كبيراً

من قبل المواطنين في آخر يوم من شهر

رمضان المبارك.

وتجولت عدسة وكالة نون الخبرية، في

الاسواق القديمة بمدينة كربلاء المقدسة

ورصدت ح

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