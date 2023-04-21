السوداني يهنئ العراقيين بعيد الفطر

2023/04/21 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الشعب العراقي بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال السوداني في بيان تهنئته :"نتقدم الى ابناء شعبنا الكريم، أهلنا ومواطنينا في كل أرجاء عراقنا الغالي، بأصدق التهاني والأمنيات العطرة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الباري جل وعلا بالخير والبركة على بلادنا وأمتنا الإسلامية جمعاء".

وأضاف "بهذه المناسبة نجدد إلتزامنا تجاه شعبنا، وبتصميم عالٍ ان نمضي ببناء الدولة وتلبية طموحات شعبنا في التنمية والرفاه والحياة الحرة الكريمة وهذا لن يتحقق الا بإعلاء قيمة العمل الدؤوب المتفاني، الذي يمثل وسيلتنا في خدمة العراق وأهله".

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