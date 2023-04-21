مفارقات وحدث نادر في جولة الممتاز

2023/04/21 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

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حفلت مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز، بالعديد من الأرقام والمفارقات المميزة، وخطف بعض المدربين الأضواء لنجاحهم المبهر في قيادتهم لفرقهم بحصد العلامة الكاملة ، فيما حضرت دقائق مثيرة بمواجهة كربلاء والكرخ، وأكتملت المشاهد الغريبة بقصة المحترف الموريتاني سويعيد في لقاء فريقه الحدود مع الطلبة.





تكريم المنقذ

سجلت بعض الأرقام للمدربين من خلال مباريات الجولة 24، ونال مدرب النجف المؤقت سعد حافظ الأضواء بعد نجاحه المبهر في تحقيق الانتصار الثاني تواليا عقب تجاوز زاخو (3-1)، وسبقه الفوز خارج الديار على الصناعة (1-0).

وبعد أن حقق حافظ المدرب المساعد للمدرب السابق عبد الغني شهد قفزة نوعية بالنتائج عجز عن تحقيقها شهد، قررت إدارة النجف الجديدة تكليفه بالمهمة رسميا، ليتحول من مدرب طوارئ إلى رأس الهرم التدريبي، وهذا القرار ولد أصداء واسعة لدى أنصار غزلان البادية، الذين يمرون حاليا بأفضل فتراتهم بالدوري الممتاز.

وبرز أيضا المدير الفني لفريق أربيل عباس عبيد، الذي نجح بقيادته لفريقه لكسب ديربي كردستان على حساب منافسه دهوك بنتيجة (1-0)، ليحقق أعلى حصيلة من النقاط بعد 5 جولات من توليه المهمة بجمعه 13 نقطة، كانت كفيلة بتضميد جراح أربيل وإستعادة الثقة مع جماهيره وإدارته، بعد سلسلة من التعثرات في مرحلة الذهاب.

ونبقى مع إنجازات المدربين، إذ نجح قائد ماجد في أول مباراة له مع فريقه نفط الوسط من كسب العلامة الكاملة ، بعد قيادته للعندليب بتخطي الشرطة العنيد بهدف ثمين جاء في الرمق الأخير بواسطة العاجي فلورنت ديدير، الذي أهدى الانتصار لفريقه ومدربه الجديد بعد سلسلة من الإخفاقات.

يوم شاق

تعرض المدير الفني المصري مؤمن سليمان، إلى رحلة شاقة ومرهقة، فبعد وصوله بالأمس إلى العاصمة بغداد لتسلم مهمة قيادة القوة الجوية بدلا من المقال قحطان جثير، توجه مباشرة من المطار إلى مقر النادي ليوقع رسميا على عقد الإشراف على تدريب الصقور حتى نهاية الموسم.

وفضل سليمان أن يرافق فريقه بذات اليوم نحو ملعب الشعب الدولي، ليقص شريط مهمته الثانية بالدوري العراقي بعد تجربته الناجحة مع الشرطة، وذلك بمواجهة نفط ميسان، التي كاد فيها سليمان يبعد إلى المدرجات، لولا قرار متأخر منحه الضوء الأخضر بوصول بطاقته من الإتحاد العراقي بالسماح له بالتواجد بالمنطقة الفنية، لكن هذا القرار لم يشفع له بإكمال مهمته على أتم وجه بعد فقدان فريقه لنقطتين إثر التعادل الصعب أمام نفط ميسان.

5 دقائق مثيرة

شهدت مباراة كربلاء وضيفه الكرخ قمة الإثارة في بداية الشوط الثاني، عندما حضرت 3 أهداف خلال فترة زمنية قصيرة.

وتم تسجيل الأهداف في 5 دقائق فقط، تمكن كربلاء من التقدم عن طريق محترفه سامي هين في الدقيقة 54، وضاعف مشتاق طالب النتيجة بإحرازه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 56، وتكفل كارلوس كايو أندرادي بتسجيل هدف الكرخ الوحيد في الدقيقة 59.

ولتصبح الفترة الزمنية من الدقيقة 54 وحتى الـ 59 الأبرز في هذه الجولة بعد الحضور الملفت للأهداف، علاوة على المهارة العالية في تسجيلها وجماليتها.

ارقام سويعيد

شهدت مباراة الحدود والطلبة حالة نادرة في الدوري العراقي، تمثلت بأرقام المحترف الموريتاني محمد سويعيد، الذي أرتدى القميص رقم 13 مع الحدود، لكن المفاجأة أن رقم السروال كان مختلفا ويحمل الرقم 4، ولم ينتبه له طاقم الحكام أو مشرف اللقاء، لتصطاده عدسة الكامرات، وليتفنن مخرج المباراة بالتركيز على إختلاف الأرقام، رغم تألق سويعيد بإحرازه الهدف الأول وصناعته للثاني في مرمى الطلبة.

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