اعلان حالة الاستنفار في 16 مرقدًا دينيًا بديالى

2023/04/21 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة المزارات الدينية، اليوم الجمعة، حالة الاستنفار في 16 مرقدا دينيا في محافظة ديالى، بالتزامن مع حلول عيد الفطر، وتدفق الاف الزائرين.

وقال مدير اعلام الهيئة في ديالى احمد الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الهيئة اعلنت بدء حالة الاستنفار الامني الواسع في 16 مرقدا دينيا منتشرة في بعقوبة وبقية مدن ديالى مع حلول عيد الفطر المبارك".

واضاف، أن "اعلان حالة الاستنفار يأتي لاربعة اسباب مباشرة وهي تدفق الاف الأسر لزيارة المقابر التي تقع بجوار المراقد الدينية ومن ثم زيارة المراقد"، مبينًا أن "المراقدَ مقصدٌ للكثير من الأسر في المناسبات والأعياد كما تشهد تدفقًا من بقية المحافظات الاخرى".

وأشار إلى أن "هناك تنسيقًا مباشرًا مع الأجهزة الأمنية لنشر سلسلة اطواق متعددة حول المراقد لدينية لمنع حصول أية خروقات، فيما سيبقى كادر المزارات في حالة استنفار مستمر لغاية مساء يوم الاثنين القادم".

وشهدت المراقد الدينية في ديالى منذ ساعات الصباح الاولى تدفقًا كبيرًا للأسر من مختلف المناطق لزيارة المقابر.

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