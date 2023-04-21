2023/04/21 | 17:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الجمعة، اقتراب سعر صرف الدولار في السوق الموازي للسعر الرسمي "قريباً جداً".

وقال صالح: "نتوقع قريباً جداً أن يقترب سعر صرف الدولار الموازي إلى السعر الرسمي مع استمرار التحويل الخارجي خصوصاً وأن المصارف الأهلية جميعها التزمت بالتحويلات وسيطرة الحكومة الالكترونية على هذه التحويلات الخارجية".

وأوضح صالح في تصريح صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "جميع هذه الأمور ستؤدي إلى نزول سعر صرف الدولار الموازي إلى السعر الرسمي".

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