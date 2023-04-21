موسكو: العقوبات الغربية الجديدة ستضر بالاقتصاد العالمي

2023/04/21 | 17:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا ستضر بالاقتصاد العالمي وقد تؤدي إلى زيادة منحى الأزمة في جميع أنحاء العالم.

وأشار بيسكوف، إلى أن مثل هذه الإجراءات ستضر بالاقتصاد العالمي وستضاعف الضرر الذي لحق به بسبب القيود المفروضة حالياً، وشدد على أن "هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة المنحى نحو أزمة اقتصادية عالمية".

وقال بيسكوف إن "الكرملين يدرك أن واشنطن وبروكسل تدرسان إجراءات تقييدية جديدة وتراقبان الوضع عن كثب".

وجاءت التصريحات بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن دول مجموعة السبع تدرس إمكانية حظر توريد جميع أنواع المنتجات تقريبا إلى روسيا.

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