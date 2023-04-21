الأمن العراقي يعتقل 12 متسللاً عبر الحدود الإيرانية

2023/04/21 | 17:32 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى سنوات واجهت الحكومات العراقية المتعاقبة انتقادات بسبب ملف الحدود مع إيران (Getty)

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 12 متسللاً أجنبياً حاولوا دخول الأراضي العراقية عبر الحدود مع إيران.

ووفقا لبيان لقيادة قوات الحدود في العراق، جرى تسليم المتسللين، وهم من جنسية باكستانية، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

هذا، وأعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، شمالي العراق، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 23 أجنبياً حاولوا الدخول إلى المحافظة بشكل غير شرعي، عبر شاحنة، وقالت إنه جرت إحالة المتهمين إلى المراكز المختصة.

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ويمثل ملف الحدود واحداً من أبرز الملفات التي تسببت بخروقات أمنية كبيرة في العراق، بسبب عمليات تسلل المسلحين ودخول الأسلحة والمتفجرات، وأيضاً عمليات تهريب المخدرات من إيران إلى داخل المجتمع العراقي، عدا عن عمليات تهريب البضائع ومواد أخرى.

وعلى مدى سنوات وجهت انتقادات للحكومات العراقية المتعاقبة بسبب إهمالها ملف الحدود الممتدة مع إيران بطول يتجاوز 1400 كيلومتر.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في مطلع العام الجاري، وضع خطة لنشر وحدات عسكرية على طول الحدود العراقية مع إيران وتركيا، بالتنسيق بين الجيش العراقي والبشمركة، في خطوة جاءت بالتزامن مع التصعيد الإيراني والتركي باستهداف الأحزاب المعارضة في شمالي العراق.

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